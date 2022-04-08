Представлен игровой ПК-корпус Xigmatek Anubis

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Anubis, который предназначен для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера вплоть до E-ATX, видеокарт длиной до 420 мм, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 160 мм, до девяти вентиляторов и жидкостной системы охлаждения с четырьмя радиаторами. Высота процессорного кулера не должна превышать 160 мм. Также отметим размеры 485:470:205 мм, два разъема USB 2.0 и один USB 3.0, стандартные аудиогнезда, сетчатую панель Dynamic 3D Meshed Grill спереди для лучшей вентиляции и боковую стенку из закалённого стекла. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.