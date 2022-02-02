Представлен игровой компьютер Corsair Vengeance i7300

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых десктопов моделью Vengeance i7300, которая работает под управлением ОС Windows 11 Home. Новинку оснастили материнской платой на наборе системной логики Intel Z690, 12-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i7-12700K поколения Alder Lake и тактовой частотой до 5,0 ГГц, жидкостной системой охлаждения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 1 ТБ, сетевым адаптером 2.5G Ethernet, контроллерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, блоком питания мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold, интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, портом RJ45 для сетевого кабеля и аудиогнездами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.