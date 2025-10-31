Представлен игровой мини-ПК ASUS ROG GR70

Компания ASUS объявила о выпуске компактного игрового компьютера ROG GR70, который основан на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D (архитектура Zen 5) с тактовой частотой до 5,4 ГГц и технологией 3D V-Cache. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, системой охлаждения с тройным вентилятором с улучшенным тепловым покрытием, до 96 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью до 2 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портом 2.5G LAN, интерфейсами USB Type-C и USB Type-A, а также аудиогнездом спереди, портами USB 4.0 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, двумя DisplayPort 2.1 и RJ45 сзади, 330-Вт комплектным блоком питания, а также корпусом с габаритами 282,4:187,7:56,6 мм и массой 2,75 кг. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.