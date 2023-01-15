Представлен игровой мини-ПК MSI Trident 3

Компания MSI пополнила ассортимент компактных игровых ПК моделью Trident 3, размеры которой равны 353,76:251,56:108,9 мм, объем менее 5 л, масса – 3,5 кг. Новинка характеризуется 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400F, графическим адаптером GeForce RTX 3060, поддержкой Wi-Fi 6E, 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, настраиваемой подсветкой RGB, одним разъемом USB 3.2 Gen 2 Type-C и двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A спереди, портом RJ-45, несколькими интерфейсами USB-A и видеовыходами сзади. Цена компьютера составляет 1200 долларов.