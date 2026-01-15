Представлены двухкамерные корпуса GAMEMAX NEX 56 и NEX C56 VC

GAMEMAX представляет двухкамерные корпуса NEX C56 и NEX C56 VC форм-фактора Mid-Tower, спроектированные для сборки высокопроизводительных систем и любителей эстетики. В обоих корпусах используется система обдува с углом наклона 12 градусов, из коробки предустановлены 3 вентилятора обратного обдува F120RA Reverse Airflow 120mm ARGB. Модель NEX C56 ориентирована на максимальную эффективность охлаждения, что достигается благодаря использованию сетчатой верхней панели. NEX C56 VC предназначен для пользователей, которые ценят визуальный доступ к интерьеру: в корпусе место сетчатой крышки заняло закалённое стекло.

GAMEMAX NEX 56