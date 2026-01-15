Представлены двухкамерные корпуса GAMEMAX NEX 56 и NEX C56 VC

GAMEMAX представляет двухкамерные корпуса NEX C56 и NEX C56 VC форм-фактора Mid-Tower, спроектированные для сборки высокопроизводительных систем и любителей эстетики. В обоих корпусах используется система обдува с углом наклона 12 градусов, из коробки предустановлены 3 вентилятора обратного обдува F120RA Reverse Airflow 120mm ARGB. Модель NEX C56 ориентирована на максимальную эффективность охлаждения, что достигается благодаря использованию сетчатой верхней панели. NEX C56 VC предназначен для пользователей, которые ценят визуальный доступ к интерьеру: в корпусе место сетчатой крышки заняло закалённое стекло.

GAMEMAX NEX 56

  • Система обдува под углом 12 градусов: обе модели получили посадочные места под вентиляторы снизу и на правой стенке, расположенные под углом 12 градусов. Такой ход позволил инженерам оптимизировать поток воздуха, улучшить вентиляцию и ускорить отвод тепла.
  • Просторная двухкамерная схема: поддерживает материнские платы ATX, видеокарты длиной до 425 мм (NVIDIA 50-й серии), процессорные кулеры высотой до 182 мм, а также блоки питания до 220 мм, радиаторы на 360 мм и до четырех накопителей данных. Всё это можно комфортно разместить и эффективно проложить кабели.
  • Система охлаждения: NEX C56 поддерживает установку до 10 шт. 120-мм вентиляторов или 6х120 мм + 3х140 мм, NEX C56 VC способен вместить до 7х120-мм вентиляторов или 3х120 мм + 3х140 мм.
  • Система ввода-вывода: в наличии быстрый порт USB 3.2 Gen2 Type-C и два USB 3.2 Gen1 Type-A (NEX C56 также доступен с разъемом USB 3.2 Gen2x2 в зависимости от конфигурации).
  • Вертикальная установка видеокарты не блокирует нижний поток воздуха и размещение вентиляторов.
  • Регулируемый по высоте кронштейн помогает предотвратить провисание видеокарты и обеспечивает стабильность при транспортировке системы и длительном использовании.
  • Магнитные съёмные пылевые фильтры расположены сверху (только для NEX C56), снизу и с правой стороны для упрощения очистки.
