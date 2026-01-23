Представлен мини-ПК Slimbook One на Ryzen AI 9

Компания Slimbook пополнила ассортимент ПК на Linux компактной моделью One, которая получила корпус с размерами 130:158:53 мм и массой 700 граммов. Новинка характеризуется 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 H 255 и 12-ядерным Ryzen AI 9 HX 370, встроенной графикой Radeon 780M и Radeon 890M соответственно, портом OCuLink для подключения внешнего графического адаптера, двумя слотами SO-DIMM до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, двумя разъемами M.2 (PCIe 4.0 x4) для твердотельных накопителей вместимостью до 16 ТБ, двумя интерфейсами USB4 (Type-C), по одному HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, четырьмя разъемами USB Type-A, двумя портами 2.5G Ethernet, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

