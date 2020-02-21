Представлен игровой мини-ноутбук GPD Win Max

Команда GPD представила очень необычное устройство Win Max, который сочетает в себе функционал компактного ноутбука и портативной игровой консоли. Аппарат оснащается 8-9-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, четырехъядерным процессором Intel Core i5-1035G7 с частотой до 3,7 ГГц) и графикой Intel Iris Plus, клавиатура с подсветкой, тачпадом и игровыми контроллерами, твердотельным накопителем M.2 2280, интерфейсами HDMI, Ethernet, Thunderbolt 3, портами USB Type-C и USB Type-A, а также слотом для карт памяти microSD. Цена и дата начала продаж GPD Win Max будут объявлены позже.