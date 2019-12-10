Представлен игровой монитор AOC CU34G2 со временем отклика 1 мс

Компания AOC выпустила в России игровые мониторы CU34G2 и CU34G2X, которые могут похвастаться 34-дюймовым вогнутым VA-дисплеем с кривизной 1500R. Новинки также характеризуются разрешением 3440:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, соотношением сторон 21:9, поддержкой технологии AMD FreeSync, частотой обновления 144 Гц и 100 Гц в версии CU34G2, временем отклика 1 мс, гибко регулируемой подставкой, технологиями Flicker-Free и Low Blue Light, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort 1.2 и концентратором USB 3.0 с четырьмя портами. Мониторы можно будет купить в январе следующего года по цене 33 299 и 41 109 рублей соответственно.