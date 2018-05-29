Представлен игровой монитор AOC G2590FX с поддержкой AMD FreeSync

Компания MMD выпустила под маркой под торговой маркой AOC новый игровой монитор G2590FX230, который оценен в 230 евро. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync, максимальной яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1000:1, временем отклика пикселя (GtG) 1 мс. Также отметим подставку, позволяющую менять только угол наклона экрана на 25°, совместимую с креплением VESA 100 мм, а также двумя видеовыходами HDMI 1.4, D-Sub и DisplayPort 1.2.