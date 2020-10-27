Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG279QR

Компания ASUS представила игровой монитор TUF Gaming VG279QR, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, 72% охватом цветовой палитры NTSC, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии Extreme Low Motion Blur для уменьшения размытости изображения в движении, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом для наушников, регулируемой подставкой, фирменными средствами GamePlus, а также технологиями Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя.