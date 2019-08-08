Представлен игровой монитор Acer Nitro XF272 X

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью Nitro XF272 X, которая ориентирована на заядлых геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD, временем реакции пикселя 3 мс, а в режиме овердрайв 0,2 мс (G2G), частотой обновления 240 Гц, поддержкой адаптивной синхронизации AMD Radeon FreeSync, максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью 100 000 000:1, поддержкой HDR 10, настройкой уровня черного, коррекцией цветов, углами обзора по горизонтали составляет 170°, а по вертикали 160°, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, двумя динамиками на 2 Вт, а также регулируемой подставкой. Монитор появится в продаже в конце месяца по цене в 450 долларов.