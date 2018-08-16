Представлен игровой монитор Acer Predator X27

Acer начинает продажи одного из самых впечатляющих геймерских устройств — 27-дюймового игрового монитора Predator X27, характеристики которого полностью соответствуют уровню профессионального игрового дисплея.

27-дюймовый экран с разрешением 4K построен на матрице IPS с технологией квантовых точек, обеспечивающей цветовой охват 99% AdobeRGB

Поддержка частоты обновления 144 Гц выводит высококачественный гейминг на новый уровень комфорта

Подсветка с 384 независимыми зонами позволила реализовать поддержку HDR с самым высоким уровнем проработки темных и светлых тонов

Основные моменты:

Сочетание самых современных технологий качественной передачи изображения и опыта Acer в проектировании игровых устройств помогло создать бескомпромиссный во всех отношениях монитор: впервые в серии Predator экран с разрешением 4K и IPS-матрицей получил частоту обновления 144 Гц и поддержкой HDR Ultra. Продажи Predator X27 в России уже стартовали по рекомендованной розничной цене 179 990 рублей.