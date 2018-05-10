Представлен игровой монитор BenQ Zowie RL2755T

Компания BenQ представила монитор Zowie RL2755T, ориентированный на пользователей игровых консолей. Новинка отмечена сертификатом Sony, означающий «официально лицензированный продукт» для PlayStation 4. Монитор характеризуется 27-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), частотой обновления 75 Гц, временем реакции пикселя 1 мс, а также функцией Black eQualizer, делающей более заметными объекты в темных участках экрана. Из интерфейсов здесь предусмотрены входы HDMI и DVI. Подставку можно регулировать по высоте и углу наклона. А вот цен пока не сообщается.