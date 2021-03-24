Представлен игровой монитор GIGABYTE G27QC A

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G27QC A, которая получила 27-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, временем отклика в 1 мс (MPRT), кадровой частотой 165 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 88% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом sRGB, технологией Adaptive-Sync для более плавной картинки, стереодинамиками мощностью по 2 Вт, двумя разъемами HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort 1.2, концентратором на два порта USB 3.0, функцией Black Equalizer для лучшего отображения темных участков, а также системами Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.