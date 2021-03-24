Представлен игровой монитор GIGABYTE G27QC A

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G27QC A, которая получила 27-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, временем отклика в 1 мс (MPRT), кадровой частотой 165 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 88% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом sRGB, технологией Adaptive-Sync для более плавной картинки, стереодинамиками мощностью по 2 Вт, двумя разъемами HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort 1.2, концентратором на два порта USB 3.0, функцией Black Equalizer для лучшего отображения темных участков, а также системами Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы GIGABYTE G27QC A
Обзоры:
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Новости:
Представлены игровые мониторы Samsung Odyssey G3

Компания Samsung выпустила в продажу игровые мониторы семейства Odyssey G3: 24G35T и 27G35T с 24- и 27-дю...
Представлены мониторы AOC U32P2, Q32P2 и U28P2A

Компания AOC выпустила в России мониторы U32P2, Q32P2 и U28P2A, которые предназначены для работы в бизнес...
Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX

Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Новинка имеет строгий и лаконичный ди...
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Xiaomi представит Mi Portable Bluetooth ...
Xiaomi представит Mi Portable Bluetooth Вчера Xiaomi India официально подтвердила, что в марте компания запустит серию Redmi Note 10. В преддвери...
Intel прекращает выпуск чипсета 300-ой с...
Intel прекращает выпуск чипсета 300-ой сIntel объявила о прекращении выпуска чипсета 300-ой серии. Ранее было объявлено о прекращении производств...
GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame Edit...
GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame EditНовая видеокарта GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame Edition попала на тесты оверклокерам. Видеокарта осн...
Xiaomi Mi 11 Special Edition оценен в $7...
Xiaomi Mi 11 Special Edition оценен в $7На сегодняшней презентации компания Xiaomi представила смартфон Mi 11 Special Edition, который отличается...
Раскладной смартфон iPhone Flip показали...
Раскладной смартфон iPhone Flip показалиДизайнер Technizo Concept и профильный ресурс LetsGoDigital поделились своим видением складного смартфона...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming O...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OКак и ожидалось, вслед за старшими NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 выходят младшие решения, и ...
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники...
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушникиВ прошлом году мы проводили тестирование ASUS ROG Delta с разъемом Type-C и встроенным ЦАП. Не так давно ...
ASUS ROG Phone 5 выйдет в марте...
ASUS ROG Phone 5 выйдет в мартеВесьма ожидаемый и пока что неанонсированный смартфон ASUS ROG Phone 5 за последние недели получил одобре...
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на ренд...
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на рендПрофильный ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z...
Представлен геймерский монитор Acer XV27...
Представлен геймерский монитор Acer XV27Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью XV270Pbmiiprfx (XV0) которая ориентирована на испол...
Gigabyte представила материнскую плату Z...
Gigabyte представила материнскую плату ZGigabyte представила материнскую плату Z590 AORUS XTREME WATERFORCE с встроенным водоблоком. Новинка выгл...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite засветился в ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite засветился в Индийский регулятор BIS раскрыл некоторые характеристики смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был ...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor