Представлен игровой монитор GIGABYTE M32Q

Компания GIGABYTE представила геймерский монитор M32Q, который получил 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 0,8 мс (MPRT), кадровой частотой до 170 Гц в разгоне, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 94% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% sRGB, технологией Adaptive-Sync для более плавного геймплея, Black Equalizer для лучшей видимости темных участков, встроенным KVM-переключателем, симметричным портом USB Type-C для подсоединения к монитору, двумя разъемами HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.0, стереодинамиками по 3 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.