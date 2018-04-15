Представлен игровой монитор HP Pavilion Gaming 32 HDR

Компания HP представила игровой монитор Pavilion Gaming 32 HDR, который может похвастаться поддержкой стандарта DisplayHDR 600 (пиковая яркость – 600 кд/кв.м, пиковая контрастность – 6000:1). Новинка также характеризуется 32-дюймовой VA-панелью разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/кв.м, контрастностью 3000, охватом цветового пространства DCI-P3 95%, максимальной кадровой частотой невелика 75 Гц, временем отклика пикселя в режиме Grey-to-Grey 5 мс, углами обзора 178°, а также поддержкой технологии AMD FreeSync. Из интерфейсов здесь предусмотрено два разъёма USB 3.0, один DisplayPort и пара HDMI.