Представлен игровой монитор LG 27GN800 с частотой обновления 144 Гц

LG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Размер экрана 27 дюймов с разрешением 2560x1440 пикселей и временем отклика G2G 1 мс.

10 битная покрывает 99% цветового спектра sRGB и имеет стандартную яркость 350 кд/м2. Монитор поддерживает G-Sync и FreeSync Premium, предлагая плавный игровой процесс. Также есть игровые функции Black Stabilizer, Crosshair и технологии уменьшения размытости изображения, а также поддержка HDR.

На задней панели расположены два порта HDMI, порт DisplayPort и аудиовыход 3,5 мм. Подставка позволяет наклонить монитор. Для установки кронштейна есть поддержка VESA 100 на 100 мм.

Информация о ценах и доступности не разглашаются. Монитор поступит в продажу до конца года.
Комментарии и отзывы LG 27GN800
Обзоры:
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Новости:
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей

Не так давно был расширен доступ к получению Яндекс.Станции в рамках подписки ПЛЮС, когда можно было полу...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG259Q

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG259Q, которая получила 24,5-дю...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы

Мы продолжаем изучение мониторов, ориентированных на бизнес сегмент и использование в офисе. В центре вни...
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Компания HP анонсировала линейку мобильн...
Компания HP анонсировала линейку мобильнКомпания HP анонсировала линейку мобильных рабочих станций линейки Z. Новые продукты компании, идеально п...
Обзор Witch It. Прятки на новый лад...
Обзор Witch It. Прятки на новый ладВ последнее время разработчики всё чаще стали выпускать проекты, в которых компания игроков делится на дв...
Philips SenseIQ индивидуальный подход по...
Philips SenseIQ индивидуальный подход поЗалог красоты волос - это правильный и бережный уход за ними. Эту возможность предлагает Philips. Линейка...
Публичная бета-версия OneUI 3.0 уже дост...
Публичная бета-версия OneUI 3.0 уже достSamsung наконец-то запустила публичную бета-версию OneUI 3.0 для пользователей серии Galaxy S20. ...
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV...
Лучший защищенный смартфон. Blackview BVПрактически все современные смартфоны крайне хрупкие, так что пользоваться ими проблематично в тяжелых ус...
Представлен очень тонкий смартфон Vivo S...
Представлен очень тонкий смартфон Vivo SКомпания Vivo пополнила ассортимент тонких смартфонов моделью S7, толщина которого равна 7,4 мм, а масса ...
Утилита TechPowerUp GPU-Z получила обнов...
Утилита TechPowerUp GPU-Z получила обновУтилита TechPowerUp GPU-Z получила обновление версии 2.35.0. TechPowerUp это утилита для информации и диа...
Стала известна дата выхода GoPro Hero 9 ...
Стала известна дата выхода GoPro Hero 9 В сети появился тизер с датой презентации экшн-камеры GoPro Hero 9 Black – мероприятие состоится уже 16 ...
Samsung представила смартфон Galaxy A42 ...
Samsung представила смартфон Galaxy A42 Компания Samsung анонсировала доступный смартфон на мероприятии Life Unstoppable. Новинка получила назван...
Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечк...
Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечкХлеб – традиционный продукт для нас, жителей России. Употребляется он с разными блюдами, а также в качест...
Премиальные чехлы для iPhone 12 от Mujjo...
Премиальные чехлы для iPhone 12 от MujjoГолландский производитель аксессуаров Mujjo объявил о своей последней серии кожаных чехлов для новеньких ...
Samsung выпустила SD-карты PRO Plus и EV...
Samsung выпустила SD-карты PRO Plus и EVSamsung выпустила SD-карты PRO Plus и EVO Plus для авторов, фотографов и видеооператоров. Новые SD-карты ...
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Обзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работыОбзор Creative Live! Cam Sync 1080p. Веб-камера для удаленной работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor