Представлен игровой монитор LG 27GN800 с частотой обновления 144 Гц

LG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Размер экрана 27 дюймов с разрешением 2560x1440 пикселей и временем отклика G2G 1 мс.

10 битная покрывает 99% цветового спектра sRGB и имеет стандартную яркость 350 кд/м2. Монитор поддерживает G-Sync и FreeSync Premium, предлагая плавный игровой процесс. Также есть игровые функции Black Stabilizer, Crosshair и технологии уменьшения размытости изображения, а также поддержка HDR.

На задней панели расположены два порта HDMI, порт DisplayPort и аудиовыход 3,5 мм. Подставка позволяет наклонить монитор. Для установки кронштейна есть поддержка VESA 100 на 100 мм.

Информация о ценах и доступности не разглашаются. Монитор поступит в продажу до конца года.