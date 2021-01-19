Представлен игровой монитор MSI Optix G27CQ4P

Компания MSI представила игровой монитор Optix G27CQ4P, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей и радиусом кривизны 1500R. Новинка также характеризуется поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, максимальной кадровой частотой 165 Гц, максимальной яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика пикселя 1 мс (MPRT), углами обзора 178°, 91,8% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 115,4% пространства sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом для наушников, регулируемой высотой в пределах 130 мм и углом наклона от -5° до 20°, размерами 611,5:231,2:449,1 и массой 5,4 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.