Представлен игровой монитор MSI Optix MAG271VCR

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG271VCR, которая предназначена для заядлых геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой вогнутой (1800R) VA-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), углами обзора 178°, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой технологии адаптивной синхронизации VESA Adaptive Sync, максимальной частотой обновления 165 Гц, регулировкой яркости без мерцания, функцией уменьшения доли синего в подсветке, интерфейсами DisplayPort 1.2a и HDMI 2.0, двухпортовым концентратором USB 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников и гибко регулируемой подставкой.