Представлен игровой монитор MSI Optix MAG274QRF-QD

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG274QRF-QD, которая получила 27-дюймовую Rapid IPS-матрицу. Новинка характеризуется временем реакции пикселя 1 мс (GTG), 97-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 147% пространства sRGB, разрешением 2560:1440 пикселей, технологией квантовых точек, поддержкой адаптивной синхронизации G-Sync для более плавного геймплея, максимальной кадровой частотой 165 Гц, одним интерфейсом Display Port 1.2a и двумя HDMI 2.0a, симметричным портом USB Type-C с поддержкой DP Alt Mode, двухпортовым концентратором USB 2.0, полноцветной подсветкой и регулируемой подставкой, позволяющей поменять ориентацию на портретную.