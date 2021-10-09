Представлен игровой монитор MSI Optix MPG321QRF-QD

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix MPG321QRF-QD, которая получила 32-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, пиковой яркостью 600 нит, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика GTG в 1 мс, кадровой частотой 175 Гц, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 144% охватом гаммы sRGB, KVM-переключателем для работы с одной клавиатурой мышью на двух разных компьютера, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, регулируемой подставкой, фирменной подсветкой Mystic Light, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.4a, симметричным портом USB Type-C и концентратором USB 3.2. Цена и дата начала продаж монитора пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы MSI Optix MPG321QRF-QD
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