Представлен игровой монитор Samsung Odyssey C34G55T

Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Odyssey C34G55T, которая получила вогнутую 34-дюймовую VA-панель с радиусом кривизны 1000R. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления до 165 Гц, временем отклика MPRT в 1 мс, 72% охватом цветовой палитры NTSC, поддержкой HDR10, технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 2500:1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом, системой Black Equalizer для тёмных сцен, а также технологиями Low Blue Light и Flicker Free для заботы о глазах пользователя. Ориентировочная цена монитора составит 520 евро.

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