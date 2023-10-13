Представлен игровой монитор Xiaomi Gaming Monitor G27i

Компания Xiaomi представила глобальную версию геймерского монитора Gaming Monitor G27i, который уже вышел в Китае. Новинку оснастили 27 дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (GtG) яркостью 250 нит, углом обзора 178 градусов, контрастностью 1000:1, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, точностью цветопередачи Delta E<2, сертификацией TÜV Low Blue Light, поддержкой AMD FreeSync Premium, подставкой с регулировкой наклона, креплением на стену VESA, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж международной версии Xiaomi Gaming Monitor G27i пока не объявлены.