Представлен игровой ноутбук ADATA XGP XENIA

ADATA сообщила об анонсе 15.6-дюймового игрового ноутбука XGP XENIA. Это первое предложение игровой системы от XPG. Ноутбук был разработан совместно с Intel и включает в себя процессор Intel Core i7, видеокарту NVIDIA GeForce RTX либо GTX, а также оперативную память и SSD собственного производства.

Высочайшая производительность обеспечивается процессором Intel Core i7-9750H, а также скоростными SSD SX8200 Pro (3500/3000 мб/сек) и 32ГБ быстрой оперативной памяти на отборных чипах. Ещё на борту находятся разъёмы Thunderbolt 3 и поддерживается технология Intel Wi-Fi 6. Всё в XPG XENIA было спроектировано с мыслью о геймерах. Вес ноутбука менее 1.85 кг, толщина всего 20.5мм, а время работы от батарей достигает 10 часов. Механическая клавиатура XENIA оборудована тихими оптическими переключателями, а поверхность тачпада стеклянная. XPG XENIA доступны в Тайване, США и Мексике. На остальных рынках ноутбуки должны появиться в 3 квартале 2020 года.