Представлен игровой ноутбук ADATA XPG Xenia с дисплеем 144 Гц

Компания ADATA пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью XPG Xenia, которая впервые была показана еще на выставке CES 2020. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым дисплеем Narrow Bezel с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, шестиядерным процессором Intel Core i7-9750H с частотой 2,6–4,5 ГГц и поддержкой многопоточности, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q или GeForce GTX 1660 Ti, твердотельным накопителем XPG SX8200 Pro M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe на 1 ТБ, клавиатурой с оптическими переключателями Silent Optical и многоцветной RGB-подсветкой, модулем Wi-Fi 6, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсами USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 3.0 и HDMI. Размеры ноутбука равны 356,4:233,6:20,5 мм, а масса – 1,85 кг.