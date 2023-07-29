Представлен игровой ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью ROG Strix SCAR 17 X3D, которая появится в продаже 22 августа. Цены пока не раскрываются. Новинку оснастили 16-ядерным 32-поточным процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D со 128 МБ кэш-памяти L3, TDP 55 Вт и максимальной частотой 5,4 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ GDDR6-VRAM и разгоном до 2090 МГц, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 2 ТБ, предустановленной ОС Windows 11 Pro, 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и временем отклика 3 мс, поддержкой G-Sync и Dolby Vision, а также 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, батареей ёмкостью 90 Втч, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, интерфейсами HDMI 2.1, RJ-45 (2,5 Гбит/с), USB-A 3.2 Gen 1 и USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой G-Sync.

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