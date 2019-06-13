Представлен игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DV

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью TUF Gaming FX505DV, которая предназначена для заядлых геймеров. Новинку оснастили процессорами AMD Ryzen 5 3550H или Ryzen 7 3750H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, 120 Гц и 144 Гц на выбор, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, твердотельным модулем PCIe Gen3 SSD M.2 до 1 ТБ и жёстким диском до 1 ТБ, модулями Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, гигабитным Ethernet-контроллером, интерфейсами HDMI 2.0, USB 3.1 Gen 1, защищенностью по стандарту MIL-STD-810G и многоцветной RGB-подсветкой. Размеры ноутбука равны 360,4:262,0:25,8–26,8 мм, а масса – 2,2–2,3 кг. В качестве предустановленной ОС используется Windows 10.