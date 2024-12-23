Представлен игровой ноутбук ASUS V16 на Core i7-13620H

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью V16 (V3607), которая основана на чипах Intel Raptor Lake-H. Новинку оснастили 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, частотой обновления изображения 144 Гц, максимальной яркостью 300 кд/м² и 45% покрытием цветовой палитры NTSC, 8-ядерным чипом Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц или 10-ядерным Core i7-13620H с частотой до 4,9 ГГц, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 4050 c 6 ГБ памяти GDDR6, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600 с возможным расширением до 32 ГБ, твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Гбит/с) c поддержкой DP и зарядкой, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) и одним HDMI 2.1, мембранной клавиатурой с подсветкой и аккумулятором ёмкостью 63 Втч. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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