Представлен игровой ноутбук Acer Nitro 14 на AMD Ryzen 8040

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Acer Nitro 14, которая основана на чипах AMD Ryzen 8040 вплоть до 8-ядерного процессора Ryzen 7 8845HS с максимальной частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVDIA GeForce RTX 40 вплоть до GeForce RTX 4060 с 8 ГБ GDDR6, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 1 ТБ, 14,5-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2560:1600 или 1920:1200 пикселей в зависимости от версии, системой охлаждения, которая состоит из двух вентиляторов, клавиатурой с четырехзонной подсветкой RGB, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, двумя интерфейсами USB-C, двумя портами USB-A, разъемом HDMI 2.1 и слотом для карты памяти microSD. Ноутбук станет доступен для покупки в Европе в июне этого года по цене от 1200 евро.

Представлен игровой ноутбук MSI Raider 18 HX A14V…
Компания MSI анонсировала игровой ноутбук Raider 18 HX A14V, который основан на 24-ядерном 32-поточном пр…
Новое поколение ноутбука Lenovo Legion Y9000X показали на фо…
В сети появились изображения следующего поколения игрового ноутбука Lenovo Legion Y9000X, официальная пре…
Lenovo ThinkBook 14+ 2024 SE получил тонкий корпус …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 14+ 2024 SE, которая может похвастаться…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2024 Core Edition оценили в $74…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16+ 2024 Core Edition, которая основана…
Qualcomm вскоре лишится рынка Windows-ноутбуков…
Инсайдеры сообщают, что некоторое время назад компания Qualcomm смогла заключить эксклюзивное соглашение …
Мощный игровой ноутбук Mechrevo 16 Super 2024 появился в про…
Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок геймерского ноутбука Mechrevo 16 Super 2024, котор…
Представлен ноутбук Lenovo YOGA Pro 14s Light Version…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью YOGA Pro 14s Light Version, которая оценена в 800…
MacBook Pro на М4 выйдет в первом квартале 2025 года…
Новый MacBook Pro на базе процессора M4 от компании Apple, если верить западным инсайдерам, уже находится…
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor