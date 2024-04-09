Представлен игровой ноутбук Acer Nitro 14 на AMD Ryzen 8040

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Acer Nitro 14, которая основана на чипах AMD Ryzen 8040 вплоть до 8-ядерного процессора Ryzen 7 8845HS с максимальной частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVDIA GeForce RTX 40 вплоть до GeForce RTX 4060 с 8 ГБ GDDR6, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 1 ТБ, 14,5-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2560:1600 или 1920:1200 пикселей в зависимости от версии, системой охлаждения, которая состоит из двух вентиляторов, клавиатурой с четырехзонной подсветкой RGB, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, двумя интерфейсами USB-C, двумя портами USB-A, разъемом HDMI 2.1 и слотом для карты памяти microSD. Ноутбук станет доступен для покупки в Европе в июне этого года по цене от 1200 евро.