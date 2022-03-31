Представлен игровой ноутбук Acer Nitro 5 (2022) с процессором Intel Core 12-го поколения

Сегодня Acer представила в Индии обновленный ноутбук Acer Nitro 5 (2022) с процессором Intel Core 12-го поколения. Acer Nitro 5 (2022) работает под управлением Windows 11 Home. Он оснащен 15,6-дюймовым Full HD (1920x1080 пикселей) TFT IPS-дисплеем ComfyView со светодиодной подсветкой, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Гц.

Дисплей также имеет углы обзора 170 градусов. Под капотом ноутбук Acer оснащен процессором Intel Core i5-12500H или Intel Core i7-12700H 12-го поколения, а также до 12 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ твердотельного накопителя M.2 PCIe в стандартной комплектации. Также имеется графика Nvidia GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти DDR6. Acer Nitro 5 (2022) оснащен четырехзонной RGB-клавиатурой со специальной клавишей NitroSense. Клавиатура также выделяет WASD и клавиши со стрелками, для удобства в играх. Acer оснастила Nitro 5 (2022) двумя динамиками мощностью 2 Вт с поддержкой DTS:X Ultra. Ноутбук поставляется с Killer Ethernet E2600 для проводного подключения и Killer Wi-Fi 6 AX1650i для беспроводного доступа в Интернет. Кроме того, есть порты, включая HDMI 2.1 и Thunderbolt 4. Nitro 5 (2022) также предлагает подключение через Bluetooth v5.1.