Представлен игровой ноутбук Acer Nitro V 15

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Nitro V 15, которая, среди прочего, получила 15,6-дюймовый LCD-дисплей с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD. Новинка также характеризуется 8-ядерным процессором Intel Core i5-13420H с максимальной частотой до 4,6 ГГц или 10-ядерным чипом Core i7-13620H, 8 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 4050, тремя интерфейсами USB-A, по одному разъему Thunderbolt 4 (USB-C) и HDMI, портом Ethernet и 3,5-мм гнездом для наушников. Конфигурация с Core i5-13420H, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ и GeForce RTX 2050 обойдется в 700 долларов, с GeForce RTX 3050 – 770 долларов, а с GeForce RTX 4050 – 850 долларов. Топовый вариант с Core i7-13620H, GeForce RTX 4050, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ будет стоить 1000 долларов.