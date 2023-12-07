Представлен игровой ноутбук Acer Nitro V 16

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Nitro V 16, которая появится в продаже в марте 2024 года по цене от 1000 долларов.

Новинку оснастили чипами AMD Ryzen 8040 вплоть до восьмиядерного Ryzen 7 8845HS, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40 вплоть до RTX 4060, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, 16 дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 или 1920:1200 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, системой охлаждения с двумя мощными вентиляторами, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, разъемом USB-4 Type C, двумя интерфейсами USB 3, портом HDMI, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 99 Втч.