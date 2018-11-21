Представлен игровой ноутбук Acer Predator Helios 500

Acer объявляет о старте продаж в России игрового ноутбука Predator Helios 500 на основе комплектующих AMD. Это один из первых на рынке игровых лэптопов с восемью ядрами — на борту у Helios 500 мощный процессор AMD Ryzen 7 2700, дополненный производительной видеокартой AMD Radeon Rx Vega 56. Производительности ноутбука обеспечивает запуск современных игр на максимальных настройках, а для тех, кому нужно ещё больше мощности, предусмотрена возможность оверклокинга.

Производительное «железо» AMD: восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 2700 и дискретная видеокарта AMD Radeon Rx Vega 56.

Возможность оверклокинга для тех, кому нужна максимальная мощность в играх.

17-дюймовый экран Full HD с частотой обновления 144 Гц, IPS-матрицей и поддержкой FreeSync.

Два металлических кулера AeroBlade™ 3D и пять тепловых трубок для эффективного охлаждения системы.

RGB-подсветка клавиатуры и программируемые клавиши для игровых макросов.

Основные моменты: