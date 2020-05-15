Представлен игровой ноутбук Alienware Area 51m R2

Принадлежащий компании Dell бренд Alienware пополнил ассортимент игровых ноутбуков моделью Area 51m R2, которая может похвастаться новейшими настольными процессорами Intel Comet Lake. Ноутбук характеризуется чипами Core i7-10700, 10700K, Core i9-10900 и 10900K, графикой GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060/2070 Super/2080 Super или Radeon RX 5700M, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, двумя SSD до 4 ТБ, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K UHD (с разной частотой обновления), интерфейсами RJ-45, USB 3.2, Thunderbolt 3, HDMI 2.0b, Mini-DisplayPort 1.4, аудиоразъёмами, двумя картридерами (SD и microSD) и портом для подключения внешней видеокарты Alienware Amplifier. Размеры устройства равны 402,6:319,1:27,7-44 мм, а масса – 4,1-4,7 кг. Ноутбук появится в продаже по цене от 3050 долларов.

Комментарии и отзывы Alienware Area 51m R2
Обзоры:
Худшие игровые ноутбуки 2019 года. HP OMEN 17-an100 и HP OMEN 15-dc0000Худшие игровые ноутбуки 2019 года. HP OMEN 17-an100 и HP OMEN 15-dc0000
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Предварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессореПредварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессоре
Новости:
HP Pavilion x360 14 с LTE-модулем

Какое-то время назад на просторах интернета обсуждали новость о том, что компании, которые производят ноу...
HP представила обновленный ноутбук HP Envy 15 с шикарным дисплеем

Ноутбук HP Envy 15 выполнен в стиле минимализм. Утонченный дизайн с алюминиевым корпусом. Это первый ноут...
Представлен игровой ноутбук ADATA XPG Xenia с дисплеем 144 Гц

Компания ADATA пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью XPG Xenia, которая впервые была показана е...
Лучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&TouchЛучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&Touch
Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 SuperОбзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Лучший геймпад для ПК. Valve Steam ControllerЛучший геймпад для ПК. Valve Steam Controller
Получите Assassin's Creed 2 бесплатно на...
Получите Assassin's Creed 2 бесплатно наВидеоигра "Assassin's Creed 2" до сих пор считается лучшей в оригинальной трилогии. Если вы до сих пор не...
Представлены ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO...
Представлены ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SOADATA Technology объявляет об запуске модулей памяти ADATA DDR4-3200 U-DIMM и SO-DIMM. Объём памяти модул...
Redmi K30i на первых снимках...
Redmi K30i на первых снимкахНа просторах интернета появились официальные изображения смартфона Redmi K30i, которые указывают на то, ч...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S2...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S2В этом году компания Samsung представила сразу три флагманских смартфона серии Galaxy: Galaxy S20, Galaxy...
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation...
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStationSony PlayStation Classic ...
Nintendo Switch Lite в коралловом исполн...
Nintendo Switch Lite в коралловом исполнКонсоль будет выпущена 20 марта. Предварительный заказ стартует 7-го марта. Nintendo всегда предлагает ди...
Новые данные о смартфоне Samsung Galaxy ...
Новые данные о смартфоне Samsung Galaxy Исходя из недавней статистики, бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10 оказался одним из самых продаваемых ...
Какими бывают читы: обзор самых популярн...
Какими бывают читы: обзор самых популярнСколько существуют компьютерные игры, столько же существуют и читы - способы обойти игровые механики и...
Релиз камеры Fujifilm X-T4 в России откл...
Релиз камеры Fujifilm X-T4 в России отклКомпания Fujifilm объявила о том, что она откладывает начало продаж флагманской беззеркальной камеры Fuji...
OnePlus 8 засветился в черной расцветки ...
OnePlus 8 засветился в черной расцветки В сети опубликовали изображения неанонсированного смартфона OnePlus 8. ...
Смартфон LG V60 ThinQ 5G засветился в бе...
Смартфон LG V60 ThinQ 5G засветился в беВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о флагманском смартфоне LG V60 ThinQ ...
Huawei MateBook 14 официально представле...
Huawei MateBook 14 официально представлеДостаточно длительное время в сети ходили слухи о том, что компания Huawei вроде как думает над тем, чтоб...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантиейОбзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor