Представлен игровой ноутбук Alienware Area 51m R2

Принадлежащий компании Dell бренд Alienware пополнил ассортимент игровых ноутбуков моделью Area 51m R2, которая может похвастаться новейшими настольными процессорами Intel Comet Lake. Ноутбук характеризуется чипами Core i7-10700, 10700K, Core i9-10900 и 10900K, графикой GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060/2070 Super/2080 Super или Radeon RX 5700M, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, двумя SSD до 4 ТБ, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K UHD (с разной частотой обновления), интерфейсами RJ-45, USB 3.2, Thunderbolt 3, HDMI 2.0b, Mini-DisplayPort 1.4, аудиоразъёмами, двумя картридерами (SD и microSD) и портом для подключения внешней видеокарты Alienware Amplifier. Размеры устройства равны 402,6:319,1:27,7-44 мм, а масса – 4,1-4,7 кг. Ноутбук появится в продаже по цене от 3050 долларов.