Представлен игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16

Сетевые источники сообщают о выходе геймерского ноутбука Colorful Hidden Star P16, который оценен в Китае в 885 долларов. Новинку оснастили 10-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,90 ГГц и 24 МБ кеш-памяти третьего уровня, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, системой охлаждения с двумя вентиляторами, шестью тепловыми трубками и крупным отверстием для отвода горячего воздуха, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и клавиатурой с подсветкой.

Представлен ноутбук Lenovo Legion R9000X 2023…
Компания Lenovo представила геймерский ноутбук Legion R9000X 2023, который основан на 8-ядерном 16-поточн…
Apple представит ноутбуки на процессоре M3 уже в октябре…
Первые компьютеры компании Apple на базе новейшего процессора M3 могут быть представлены уже в октябре те…
Представлен ноутбук ASUS Dauntless Pro 15 2023 Ryzen Edition…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ASUS Dauntless Pro 15 2023 Ryzen Edition, которая о…
Lenovo Legion R9000X 2023 получит 165-Гц экран…
Компания Lenovo опубликовала основные параметры геймерского ноутбука Legion R9000X 2023, официальная през…
Huawei MateBook D14 2023 вышел с чипом Core i5-1240P…
Компания Huawei дала старт китайским продажам новой версии ноутбука MateBook D14 2023, которая оснащается…
Представлен обновленный ноутбук XMG Apex 15 …
Компания XMG пополнила ассортимент ноутбуков новыми моделями Apex 15 и Apex 17, которые получили процесс…
Honor MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition готов к выходу …
Компания Honor раскрыла дату выходу ноутбука MagicBook X Pro 2023 Ryzen Edition, который уже можно предза…
RedmiBook 14 (2023) получит 120-Гц экран 2.8K…
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг объявил, что ноутбук Redmi Book 14 2023 получит 14-дюймовый дисп…
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor