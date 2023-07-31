Представлен игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16

Сетевые источники сообщают о выходе геймерского ноутбука Colorful Hidden Star P16, который оценен в Китае в 885 долларов. Новинку оснастили 10-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,90 ГГц и 24 МБ кеш-памяти третьего уровня, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, системой охлаждения с двумя вентиляторами, шестью тепловыми трубками и крупным отверстием для отвода горячего воздуха, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц и 100% охватом цветового пространства sRGB, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и клавиатурой с подсветкой.