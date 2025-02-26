Представлен игровой ноутбук Colorful X18 Max

Компания Colorful представила геймерский ноутбук Colorful X18 Max, которые основаны на процессорах Intel вплоть до Core Ultra 9 275HX. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5080 и RTX 5090, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM, одним слотом PCIe 5.0×4 M.2 и тремя слотами PCIe 4.0×4 M.2, 18-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, разрешением 3840:2400 или 2560:1600 точек и кадровой частотой 200 Гц или 240 Гц, системой охлаждения с двумя 79-лопастными вентиляторами и девятью тепловыми трубками, двумя интерфейсами Thunderbolt 5, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, сетевой картой Intel Killer 2.5GbE, клавиатурой с RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 98 Втч и зарядкой мощностью 330 Вт. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не объявлены.