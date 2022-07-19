Представлен игровой ноутбук Dell G16 (7620)

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью G16 (7620), которая оценена от 1400 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и яркостью 300 кд/м2, 14-ядерным чипом Intel Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, графикой GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти, GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти GDDR6 или GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6 на выбор, от 8 до 32 ГБ ОЗУ DDR5-4800, от 512 ГБ до 2 ТБ на NVMe-накопителе, мембранной клавиатурой с однозонной или многозонной RGB-подсветкой, а также механической на низкопрофильных переключателях CherryMX с многозонной RGB-подсветкой, одним портом HDMI 2.1, тремя USB 3.2 Gen1 Type-A, одним Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором ёмкостью 56 или 86 Втч, габаритами 26,9:357,26:272,11 мм и массой 2,65 кг.

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