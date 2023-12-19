Представлен игровой ноутбук Gigabyte Aorus 17 2024

Компания Gigabyte Technology представила ноутбуки Gigabyte Aorus 17 2024 и Aorus 15 2024, которые отличаются лишь диагональю экранов – 17 и 15 дюймов соответственно. Новинки оснастили панелями с разрешением QHD, кадровой частотой 240 Гц и технологией Dolby Vision, новыми процессорами Intel Core Ultra 7 с технологией Intel AI Boost Engine для лучшей энергоэффективности, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 40-й серии с энергопотреблением до 140 Вт и поддержкой технологии NVIDIA Advanced Optimus, оперативной памятью DDR5, а также системой охлаждения Windforce Infinity с ультратонкими лопастями вентиляторов. Цена и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.

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