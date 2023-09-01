Представлен игровой ноутбук Gigabyte G6

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Gigabyte G6, которая основана на чипах Intel Core поколения Raptor Lake вплоть до топового Core i7 с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинку также оснастили дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40 вплоть до GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти, поддержкой 2-канальной ОЗУ DDR5, двойным слотом твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe Gen 4, системой охлаждения WindForce, 16-дюймовым экраном с разрешение Full HD и кадровой частотой 165 Гц, адаптером Wi-Fi 6E, портом RJ-45, кардридером, интерфейсами HDMI, USB-C и USB-A, полноразмерной клавиатурой и массой 2,3 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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