Представлен игровой ноутбук Honor MagicBook 16 Pro

Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook 16 Pro, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce RTX 3050, 16,1-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновлением 144 Гц, разрешением Full HD, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с тремя 2-мм тепловыми трубками и двумя вентиляторами, корпусом толщиной 18,2 мм и массой 1,84 кг, двумя микрофонами, дактилоскопом в кнопке включения, поддержкой проводной быстрой зарядки на 135 Вт, автономностью до 8 часов и предустановленной ОС Windows 10 с последующим обновлением до Windows 11.