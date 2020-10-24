Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion Slim 7, которая появится в продаже до конца месяца по цене от 1370 долларов. Новинка характеризуется процессорами AMD вплоть до восьмиядерного Ryzen 9 4900H с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей в топовой конфигурации, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью до 2 ТБ, модулями Killer AX1650 Wi-Fi и Bluetooth 5.1, 2-ваттными стереодинамиками, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-C и двумя USB 3.2 Gen2 Type-A, 3,5-мм разъемом для наушников, SD-ридером и предустановленной ОС Windows 10.