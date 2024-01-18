Представлен игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2024

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Legion Y9000P 2024, которая среди прочего получила 16-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 500 нит, временем отклика 3 мс, 100% покрытием цветовых пространств sRGB и DCI-P3.

Новинка также характеризуется 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, графическими адаптерами NVIDIA Geforce RTX 4060, RTX 4070 и RTX 4090, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, а также разъемами USB-A, HDMI 2.1, USB-C и Gigabit Ethernet. Конфигурация с RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 1390 долларов, RTX 4060, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ – 1460 долларов, с RTX 4070, 32 ГБ и 1 ТБ – 1615 долларов, а топовая версия с RTX 4090 обойдется в 3370 долларов.
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