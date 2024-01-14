Представлен игровой ноутбук MSI Raider 18 HX A14V

Компания MSI анонсировала игровой ноутбук Raider 18 HX A14V, который основан на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-14900HX. Новинку также оснастили видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 12 ГБ GDDR6, GeForce RTX 4070 8ГБ GDDR6 и GeForce RTX 4090 16 ГБ GDDR6, до 128 ГБ ОЗУ DDR5 в четырех слотах, по одному слоту для твердотельных накопителей PCIe Gen4 и PCIe Gen5, 18-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 240 Гц или разрешением 3840:2400, подсветкой MiniLED, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом гаммы DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 1000, батареей ёмкостью 99,9 Втч, поддержкой 330-Вт зарядки, шестью динамиками Dynaudio, клавиатурой SteelSeries с RGB подсветкой, адаптерами Intel Killer Ethernet E3100 (до 2.5 GbE), Intel Killer Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами Thunderbolt 4.0, тремя портами USB Type-A, разъемом HDMI 2.1, слотом для карты памяти Micro SD и 3,5-мм аудиогнездом.