Представлен игровой ноутбук MSI Sword 16 HX

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Sword 16 HX и Sword 17 HX, которые основаны на 20-ядерном процессоре Intel Core i7-14700HX четырнадцатого поколения. Новинка также характеризуется графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe M.2 SSD (PCIe Gen5 x4), клавиатурой с 24-зонной RGB подсветкой, батареей ёмкостью 65 Втч, поддержкой 200-Вт зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, разъемом USB 3.2 Gen1 Type-C DP (с функцией подзарядки PD 3.0), тремя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, интерфейсом HDMI 2.1 и портом Gigabit Ethernet.

MSI Sword 16 HX получил 16-дюймовый экран с разрешением QHD+ или Full HD+ и кадровой частотой 240 Гц или 144 Гц соответственно. MSI Sword 17 HX оснастили 17-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ или Full HD+ и частотой обновления 240 Гц или 165 Гц. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.

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