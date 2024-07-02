Представлен игровой ноутбук Mechrevo Aurora X

Компания Mechrevo выпустила на китайский рынок геймерский ноутбук Mechrevo Aurora X, который среди прочего получил алюминиево-магниевый сплав авиационного класса массой 2,2 кг и толщиной 21 мм. Новинка также характеризуется чипами Intel Core i7-12800HX или Core i7-14650HX, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 165 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 500 нит, клавиатурой с RGB-подсветкой и ходом клавиш 1,4 мм, двумя интерфейсами USB-C и тремя USB-A, портом HDMI 2.1, разъемами RG45 и mini DP, также 3,5-мм аудиогнездом.

Версия с процессором Core i7-12800HX, графикой RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценена в 825 долларов, i7-12800HX, RTX 4070, 16 ГБ и 1 ТБ – 895 долларов, i7-14650HX, RTX 4060, 16 ГБ и 1 ТБ – 920 долларов, а с i7-14650HX, RTX 4070, 16 ГБ и 1 ТБ – 1060 долларов.