Представлен игровой ноутбук Mechrevo Questyle G16 Pro

Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент недорогих геймерских ноутбуков моделью Questyle G16 Pro, которая основана на 14-ядерном 20-поточном процессоре Intel Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинка также характеризуется графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ оценена в Китае в 960 долларов.