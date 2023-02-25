Представлен игровой ноутбук Razer Blade 15 2023

Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Blade 15 2023, которая будет стоить от 2500 долларов. Новинку оснастили дисплеем с соотношением сторон 16:9, а также разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц в топовой конфигурации, корпусом от старого поколения с теми же габаритами, 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-13800H с тактовой частотой от 2,5 ГГц до 5,2 ГГц и TDP 35-45 Вт, графическими адаптерами GeForce RTX 4060 Laptop или RTX 4070 Laptop, от 16 ГБ оперативной памяти (5200 МГц) и твердотельным накопителем (PCIe Gen4 M.2) вместимостью от 1 ТБ. Ранее был представлен 18-дюймовый ноутбук Razer Blade 18 с чипом Intel Core i9-13950HX и такими же видеокартами, как в младшей модели.