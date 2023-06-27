Представлен игровой проектор ViewSonic PX749-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент проекторов моделью ViewSonic PX749-4K, которая предназначена для фанатов игр. Новинка характеризуется пиковой яркостью 4000 ANSI люмен, заявленным сроком службы 4000 часов в обычном сценарии использовании или 20000 часов в режиме SuperEco, максимальным разрешением 3840:2160 пикселей, контрастностью 12000:1 (SuperEco), кадровой частотой 240 Гц с задержкой ввода 4,2 мс, проекцией картинки размером от 30 до 300 дюймов по диагонали, 1,3-кратным оптическим зумом, динамиком мощностью 10 Вт, пультом дистанционного управления, функцией коррекции горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений, интерфейсами HDMI 2.0, RJ-45, RS232, USB-A и USB-C, 3,5-мм аудиогнездом и массой 3 кг. Цена проектора составляет 1420 евро.

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