Представлен игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Компания Xiaomi и её игровое подразделение Black Shark представили игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который является ответом на недавний ASUS ROG Phone 2. Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 855 Plus, 12 Гб оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, обновленной системой жидкостного охлаждения, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, скоростью отклика на нажатие 34,7 мс, поддержкой технологии DC Dimming 2.0 и Magic Press 2.0, двойной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем на основе датчика Sony IMX586 и 13 Мп вспомогательным модулем, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с 27-Вт зарядкой и подэкранным дактилоскопом.

В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон смог набрать более 500 тысяч баллов. Продажи Black Shark 2 Pro в Китае стартуют 2 августа по цене 435 и 508 долларов в зависимости от версии.