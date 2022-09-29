Представлен интерактивный перьевой дисплей Wacom Cintiq Pro 27

Компания Wacom пополнила ассортимент интерактивных перьевых мониторов моделью Cintiq Pro 27, которая получила 26,9-дюймовую сенсорную 10-битную панель с разрешением 4K. Новинка характеризуется 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB и 98% охватом DCI-P3, поддержкой PQ и HLG, для корректного отображения HDR-контента, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 кд/м2, поддержкой Pantone SkinTone, одним интерфейсом HDMI 2.1 и двумя USB-C, разъемами USB-A и Mini DisplayPort, а также комплектным пером Pro Pen 3 с распознаванием 8192 уровней нажатия, пятью стандартными и пятью войлочными наконечниками. Дисплей уже доступен для покупки по цене в 3500 долларов.