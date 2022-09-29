Представлен интерактивный перьевой дисплей Wacom Cintiq Pro 27

Компания Wacom пополнила ассортимент интерактивных перьевых мониторов моделью Cintiq Pro 27, которая получила 26,9-дюймовую сенсорную 10-битную панель с разрешением 4K. Новинка характеризуется 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB и 98% охватом DCI-P3, поддержкой PQ и HLG, для корректного отображения HDR-контента, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 кд/м2, поддержкой Pantone SkinTone, одним интерфейсом HDMI 2.1 и двумя USB-C, разъемами USB-A и Mini DisplayPort, а также комплектным пером Pro Pen 3 с распознаванием 8192 уровней нажатия, пятью стандартными и пятью войлочными наконечниками. Дисплей уже доступен для покупки по цене в 3500 долларов.

Монитор ASUS VA24ECPSN получил док-станцию…
Компания ASUS пополнила ассортимент офисных мониторов моделью Eye Care VA24ECPSN, которая получила 23,8-д…
Представлен вогнутый 100-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG34VQEL…
Компания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG34VQEL1A, который получил 34-дюймовую вогнутую …
Представлен 27-дюймовый QHD-монитор AOC Q27V5C …
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27V5C, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ра…
Представлен вогнутый бизнес-монитор MSI Pro MP271CW…
Компания MSI представила монитор Pro MP271CW, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешение…
Представлен игровой монитор Porsche Design AOC Agon Pro PD27…
AOC и Porsche Design разработали новейший игровой монитор линейки Agon Pro с частотой до 170 Гц. …
Монитор ASUS VA27EQSB получил концентратор USB…
Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27EQSB Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS…
Компактный проектор Xiaomi mini оценен в $345…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Xiaomi mini, которая может похвастать…
Представлен игровой монитор MSI Optix G271CP E2 …
Компания MSI представила геймерский монитор Optix G271CP E2, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-пане…
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядкиОбзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor